Uzak Şehir Ümmü neden değişti, Zeynep Kankonde Uzak Şehir'den ayrıldı mı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonunda da izleyicileri ekran başına toplamayı sürdürüyor. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı yapım, yeni bölümleriyle büyük beğeni kazanırken, dizinin karakterlerinden Ümmü'ye dair değişiklik dikkat çekti. Son dönemde izleyiciler, " Uzak Şehir'in Ümmü'sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı?" sorularını sıkça yöneltmeye başladı.

UZAK ŞEHİR'İN ÜMMÜ'SÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

Son yıllarda televizyon dizilerinde oyuncu değişiklikleri sıkça gündeme gelmeye başladı. Bu durumun son örneklerinden biri de Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir oldu. Dizide uzun süredir Ümmü karakterine hayat veren Zeynep Kankonde'nin yerine artık başka bir isim geçiyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, başarılı oyuncu Zeynep Kankonde, ailevi nedenler dolayısıyla diziden ayrılma kararı aldı. Bu gelişme, dizinin takipçileri arasında merak uyandırırken, yapım ekibi karakteri hikâyeden çıkarmak yerine farklı bir oyuncuyla devam etme kararı aldı.

ÜMMÜ KARAKTERİNİ ARTIK BANU FOTOCAN CANLANDIRACAK

Dizide Ümmü karakteri artık Banu Fotocan tarafından canlandırılacak. Yeni sezonda izleyiciler, karakterin hikâyesini Fotocan'ın yorumuyla izlemeye devam edecek.

Banu Fotocan, 2 Şubat 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Fotocan, uzun yıllar Şahika Tekand ile çalışarak sahne deneyimi kazandı.

Sinema ve televizyon dünyasında birçok projede yer alan oyuncu; Tepenin Ardı, Sivas, Mavi Dalga ve Aydede gibi filmlerle tanındı. Televizyonda ise Halka, Kırmızı Oda ve Doğu dizilerindeki performanslarıyla dikkat çekti.