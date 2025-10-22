Uzak Şehir nerede çekiliyor? Uzak Şehir dizisi hangi köyde, hangi ilçede çekiliyor?

Uzak Şehir dizisinin çekim mekanları, dizinin atmosferine büyük katkı sağlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. İzleyiciler, dizideki otantik ve tarihi mekanların gerçek adresini merak ediyor. Bu bağlamda, Uzak Şehir'in hangi köyde ve ilçede çekildiği sıkça sorulan sorular arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uzak Şehir dizisi, özellikle dikkat çeken mekanlarından biri olan Albora Konağı'nın bulunduğu yer olan Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Narlı köyünde çekiliyor. Bu köy, dizinin otantik ve tarihi atmosferini yansıtması açısından önemli bir rol oynuyor. Albora Konağı, sadece bir çekim mekanı değil, aynı zamanda İsveç'te "Sosyonom Amca" olarak tanınan İskender Debasso'ya ait özel bir konak olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 750 bin dolarlık bir yatırım ile inşa edilen bu yapı, aynı zamanda müze ve anıt olarak da değerlendiriliyor ve dizinin görsel dünyasına önemli bir renk katıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Mardin ilinde çekiliyor. Mardin'in tarihi dokusu, taş konakları ve mistik atmosferi, Uzak Şehir'in görsel estetiğine büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle, dizinin çekimleri çoğunlukla Mardin ve çevresindeki Midyat ilçesinde gerçekleşiyor. Böylece izleyicilere hem sürükleyici bir hikaye hem de bölgenin eşsiz kültürel mirası sunuluyor.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Popüler dizi Uzak Şehir, her hafta Pazartesi günleri saat 20:00'de ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümleri, izleyicilerle haftalık olarak aynı gün ve saatte buluşuyor. Bu düzenli yayın takvimi sayesinde, seyirciler her Pazartesi akşamı Uzak Şehir'in heyecan dolu hikayesine kolayca erişebiliyor ve gelişmeleri takip edebiliyor.

