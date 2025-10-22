Haberler

Uzak Şehir nerede çekiliyor? Uzak Şehir dizisi hangi köyde, hangi ilçede çekiliyor?

Uzak Şehir nerede çekiliyor? Uzak Şehir dizisi hangi köyde, hangi ilçede çekiliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzak Şehir dizisinin çekildiği yerler, dizinin hikayesine ve görsel dünyasına büyük katkı sağlıyor. İzleyiciler özellikle dizinin hangi köyde ve hangi ilçede çekildiğini merak ediyor. Peki, Uzak Şehir nerede çekiliyor? Uzak Şehir dizisi hangi köyde, hangi ilçede çekiliyor?

Uzak Şehir dizisinin çekim mekanları, dizinin atmosferine büyük katkı sağlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. İzleyiciler, dizideki otantik ve tarihi mekanların gerçek adresini merak ediyor. Bu bağlamda, Uzak Şehir'in hangi köyde ve ilçede çekildiği sıkça sorulan sorular arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uzak Şehir dizisi, özellikle dikkat çeken mekanlarından biri olan Albora Konağı'nın bulunduğu yer olan Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Narlı köyünde çekiliyor. Bu köy, dizinin otantik ve tarihi atmosferini yansıtması açısından önemli bir rol oynuyor. Albora Konağı, sadece bir çekim mekanı değil, aynı zamanda İsveç'te "Sosyonom Amca" olarak tanınan İskender Debasso'ya ait özel bir konak olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 750 bin dolarlık bir yatırım ile inşa edilen bu yapı, aynı zamanda müze ve anıt olarak da değerlendiriliyor ve dizinin görsel dünyasına önemli bir renk katıyor.

Uzak Şehir nerede çekiliyor? Uzak Şehir dizisi hangi köyde, hangi ilçede çekiliyor?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Mardin ilinde çekiliyor. Mardin'in tarihi dokusu, taş konakları ve mistik atmosferi, Uzak Şehir'in görsel estetiğine büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle, dizinin çekimleri çoğunlukla Mardin ve çevresindeki Midyat ilçesinde gerçekleşiyor. Böylece izleyicilere hem sürükleyici bir hikaye hem de bölgenin eşsiz kültürel mirası sunuluyor.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Popüler dizi Uzak Şehir, her hafta Pazartesi günleri saat 20:00'de ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümleri, izleyicilerle haftalık olarak aynı gün ve saatte buluşuyor. Bu düzenli yayın takvimi sayesinde, seyirciler her Pazartesi akşamı Uzak Şehir'in heyecan dolu hikayesine kolayca erişebiliyor ve gelişmeleri takip edebiliyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Ozan Akbaba
  • Sinem Ünsal
  • Gonca Cilasun
  • Müfit Kayacan
  • Alper Çankaya
  • Ferit Kaya
  • Sahra Şaş
  • Dilin Döğer
  • Atakan Özkaya
  • İlkay Kayku
  • Nazmi Kırık
  • Mine Kılıç
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü

En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.