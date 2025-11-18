Uzak Şehir Kaya neden kör oldu, Kaya'nın gözleri açılacak mı, görecek mi?

Kaya'nın kör olmasının ardındaki nedenler ve yeniden görme ihtimali izleyicilerin en çok sorguladığı başlıklar arasında yer alıyor. Onun sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği ve iyileşme ihtimali kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

KAYA'NIN KÖRLÜK NEDENİ GÜNDEME OTURDU

Uzak Şehir dizisinde son bölümlerde yaşanan dramatik gelişme izleyicilerin dikkatini çekti. Sevilen karakter Kaya'nın bir anda görme yetisini kaybetmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kişi "Kaya neden kör oldu, yeniden görmesi mümkün mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Karakterin bu duruma nasıl geldiği ve gelecekte sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği merak konusu haline geldi.

Dizinin son bölümünde Kaya, yaşanan güçlü bir patlama sırasında ağır biçimde yaralandı. Patlamanın yarattığı yüksek basınç ve şiddetli alevler, karakterin gözlerinde ciddi bir tahribata neden oldu. Bu olayın sonrasında Kaya'nın görme yetisini tamamen kaybettiği ortaya çıkarken, yapım ekibi bu gelişmenin senaryonun önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Kaya'nın bu sağlık sorunu, karakterin ilerleyen bölümlerde yaşayacağı içsel değişimin de temelini oluşturacak.

İYİLEŞME İHTİMALİ MERAK KONUSU

Kaya'nın yeniden görüp göremeyeceği konusunda yapımcılar tarafından kesin bir açıklama yapılmış değil. Ancak dizideki tıbbi sahnelere bakıldığında, karakterin tedavi sürecinin işleneceği yönünde ipuçları veriliyor. Gerçek hayatta travmatik patlamalar sonrası oluşan görme kaybının bazı durumlarda cerrahi müdahale ve rehabilitasyonla kısmen düzeltilebildiği biliniyor. Uzak Şehir'in senaryosunda da bu ihtimalin masaya yatırılması bekleniyor.