Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Uzak Şehir, CANLI izle! 20 Ocak Uzak Şehir, 10. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu evliliğin en güzel yanı da bu!"

Geceyi dışarda geçiren Cihan ile zamanı geldiğinde kısasa kısas yapacağını söyleyen Alya arasındaki tatlı-sert atışma...

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzak Şehir dizisinin 10. bölümünde Kaya'nın akıbeti tüm aileyi derinden sarsıyor!

Cihan kardeşini Ecmel'den korumak için tüm gücünü kullanmaya çalışırken çözmesi gerektiği "kuma" meselesinin de ciddiyetinin farkındadır. Sadakat'in zorla getirdiği Zeynep'in hayatını kurtarmak için Alya'nın yaptığı planla Cihan'ın hoşuna gitse de bu girişimin ikisini de yeni bir çıkmaza soktuğunun farkındadır. Kaya'nın Sedat'ı vurmasını fırsat bilen Ecmel ise boş durmaz, Zerrin'i yalan ifade vermek için zorlar. Zerrin anne ve babasının uyguladığı baskı altında ezilirken Kaya'ya karşı da duygularını yönetmekte zorlanır. Herkes nefesini tutup Zerrin'in Kaya'nın aleyhine mi ifade vereceğini yoksa kalbinin sesinden gidip gerçeği mi söyleyeceğini bekler. Demir'in Nare ve Şahin'e yaptığıkumpas sonrası, Nare'nin psikolojisi bu süreci kaldıramazken onu kurtaran kim olacaktır? Sadakat tüm nefretini Ecmel'e yöneltip onların yaşadığı konağı satmaya çalışırkensonuç kimileri için büyük sürpriz olur, kimileri içinse sadece yenilgi…Cihan ve Alya arasındaçekim olduğuna inanan Mine artık kıskançlığını saklayamaz ve bunun hesabını Cihan'a sorar. Ancak, Alya ise Kaya'nın cezaevine girmemesi için büyük savaşlar veren Cihan'dan desteğini esirgemez.

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.