Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü bu akşam, 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizi, etkileyici hikayesi ve sürükleyici sahneleriyle yine ekran başına kilitleyecek. Bu akşam yayınlanacak bölüm, dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

"Uzak Şehir" dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizi, her hafta Pazartesi günleri saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya'nın cezaevine girmesi Albora'ların büyük sınavlarından biri olur. Avını bekleyen avcı gibi Kaya'yı bekleyen Ecmel'e karşı Cihan zekice bir plan düşünür.Kardeşinin hayatını korumak için attığı adım Albora ailesindeki her ferdin bir bedel ödemesini neden olacak mıdır? Nare ve bebeğini kurtarmak için büyük çaba gösteren Şahin, karşısında Özkan'la Sadakat'i bulur. Sadakat gördüğü fotoğrafın hesabını Şahin'e sorarken cezasını da kızı Nare'ye keser. Nare iki ailenin arasında bitmek bilmeyen savaştan ve aldığı kötü haberden sonra iyice darmadağın olur. Ne düşüneceğini bilemeyen Nare kimseye haber vermeden hastaneden kaçar. Nare'nin kaçışı Şahin'le beraber yeni bir karar almasına neden olurken hayat onlara bambaşka bir haber getirir. Albora ailesinde gelişen olaylar karşısında Alya ve Cihan beraber hareket ederken, Alya'nın Boran'ın yıllar önce çektiği videoyu izlemesiyle şok yaşar. Geleceğinin nasıl şekillendiğini anlayan Alya kimden nefret edecek, kimi haklı bulacaktır?