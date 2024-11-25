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Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!
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Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! İşte detaylar...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın Cihan'a doğrulttuğu silahın patlamasıyla Cihan yaralanır. Cihan'ın, Alya tarafından vurulmuş olması Sadakat için affı olmayan bir durum olduğu gibi, torunu Cihan Deniz'i annesinden ayırabilmesi adına da önemli bir kozdur. Alya, Boran ile ilgili gerçekleri öğrenir. Bu gerçekle baş edemez ve yine bir kaçma planı yapar. Albora'ların nakliye tırına ateş açılmasıyla konakta bir kaos oluşur ve herkes olay yerine doğru yola çıkar. Konağın boşluğunu fırsat bilen Alya, Cihan Deniz ile kaçar ve karşısında Demir Baybars'ı bulur. Demir'in istediği kendisi değil, Albora'ların veliahtı Cihan Deniz'dir. Alya, oğlunu kurtarabilecek ve kaçmayı başarabilecek midir?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gitme planları yapan Alya, Cihan'ın müdahalesiyle karşılaşıyor! Sadakat'in evlilik şartı Alya'nın tüm dengesini bozmuştur. Nare'nin kocası olan Özkan'dan yardım isteyen Alya, Cihan'ın tepkisiyle karşılaşır.

UZAK ŞEHİR BÖLÜMLERİ İZLE

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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