Haberler

Uzak Doğu değil Karadeniz! Ağaç kurdunu tek hamlede yedi

Uzak Doğu değil Karadeniz! Ağaç kurdunu tek hamlede yedi Haber Videosunu İzle
Uzak Doğu değil Karadeniz! Ağaç kurdunu tek hamlede yedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzak Doğu var olan böcek yeme kültürünün bir benzeri Karadeniz'de yaşandı. Kışlık hazırlayan bir vatandaş kırdığı odunun içinden çıkan ağaç kurdunu yendi. Bununla da yetinmeyen vatandaş, "Bunların protein değerleri çok yüksektir. Bunlardan 10 tane yediğin zaman günlük kalori ihtiyacını karşılıyor." dedi.

  • Bir vatandaş, Karadeniz'de odun kıyarken odunun içinden çıkan ağaç kurdunu yedi.
  • Ağaç kurtlarının yüksek protein içerdiği ve 10 tanesinin günlük kalori ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Böcek yeme kültürüyle bilinen Uzak Doğu ülkelerini hatırlatan görüntüler bu kez Karadeniz'den geldi. Kış hazırlıkları kapsamında odun kıran bir vatandaş, odunun içinden çıkan ağaç kurdunu tereddüt etmeden yedi. O anlar yanındaki yeğeni karasından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"PROTEİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Vatandaş, ağaç kurdunu yedikten sonra da böceklerin besin değerine dikkat çekti. Ağaç kurtlarının yüksek protein içerdiğini savunan vatandaş, "Bunların protein değerleri çok yüksektir. Bunlardan 10 tane yediğin zaman günlük kalori ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünür:

Dünyayı yoneten kureseö guç denılen orrrospu cocukları yapay etlerı ve bu boceklerı yedırecekler zaten tum insanlığa

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Sizin yazacağınız habere tüküreyim, bir tane "da" eki bile eklemekten aciz misiniz?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler

Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title