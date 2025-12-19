Uzak Doğu değil Karadeniz! Ağaç kurdunu tek hamlede yedi
Uzak Doğu var olan böcek yeme kültürünün bir benzeri Karadeniz'de yaşandı. Kışlık hazırlayan bir vatandaş kırdığı odunun içinden çıkan ağaç kurdunu yendi. Bununla da yetinmeyen vatandaş, "Bunların protein değerleri çok yüksektir. Bunlardan 10 tane yediğin zaman günlük kalori ihtiyacını karşılıyor." dedi.
- Bir vatandaş, Karadeniz'de odun kıyarken odunun içinden çıkan ağaç kurdunu yedi.
- Ağaç kurtlarının yüksek protein içerdiği ve 10 tanesinin günlük kalori ihtiyacını karşıladığı belirtildi.
Böcek yeme kültürüyle bilinen Uzak Doğu ülkelerini hatırlatan görüntüler bu kez Karadeniz'den geldi. Kış hazırlıkları kapsamında odun kıran bir vatandaş, odunun içinden çıkan ağaç kurdunu tereddüt etmeden yedi. O anlar yanındaki yeğeni karasından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"PROTEİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"
Vatandaş, ağaç kurdunu yedikten sonra da böceklerin besin değerine dikkat çekti. Ağaç kurtlarının yüksek protein içerdiğini savunan vatandaş, "Bunların protein değerleri çok yüksektir. Bunlardan 10 tane yediğin zaman günlük kalori ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.