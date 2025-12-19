Uzak Doğu değil Karadeniz! Ağaç kurdunu tek hamlede yedi

Böcek yeme kültürüyle bilinen Uzak Doğu ülkelerini hatırlatan görüntüler bu kez Karadeniz'den geldi. Kış hazırlıkları kapsamında odun kıran bir vatandaş, odunun içinden çıkan ağaç kurdunu tereddüt etmeden yedi. O anlar yanındaki yeğeni karasından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"PROTEİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Vatandaş, ağaç kurdunu yedikten sonra da böceklerin besin değerine dikkat çekti. Ağaç kurtlarının yüksek protein içerdiğini savunan vatandaş, "Bunların protein değerleri çok yüksektir. Bunlardan 10 tane yediğin zaman günlük kalori ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.