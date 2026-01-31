Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok Haber Videosunu İzle
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Reynmen lakaplı ünlü rapçi Yusuf Aktaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden jandarma komutanlığına götürülürken gazetecilere "Bu kadar yakından çekmeye gerek yok." sözleriyle tepki gösterdi.

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından soruşturma yürütüyor.
  • Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı.
  • Yusuf Aktaş (Reynmen), sağlık kontrolünden sonra gazetecilere 'Bu kadar yakından çekmeye gerek yok.' dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLER UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINDA

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltındaki isimler Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirildi.

"BU KADAR YAKINDAN ÇEKMEYE GEREK YOK"

Reynmen lakaplı ünlü rapçi Yusuf Aktaş sağlık kontrolünden sonra yeniden jandarma komutanlığına götürülürken gazetecilere tepki gösterdi. Aktaş, gülerek "Bu kadar yakından çekmeye gerek yok." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNe diyorsun?:

Doğru söylemiş .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kafalar nasil? Piril piril demi...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lapa lapa yağan kar bile galibiyete engel olamadı! Erzurumspor gözünü Süper Lig'e dikti

19. saniyede fişi çektiler, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın

Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Lapa lapa yağan kar bile galibiyete engel olamadı! Erzurumspor gözünü Süper Lig'e dikti

19. saniyede fişi çektiler, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar