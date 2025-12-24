Haberler

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mahmut Uğur Ziylan ve Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüpheliler arasında iş adamları, model ve oryantal dansçılar bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ile 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçlarından 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

20 GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model varModel Melissa Fidan Çalışkan

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İş adamı Hamdi Burak Beşer, İş adamı Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Model Melissa Fidan Çalışkan, Oryantal Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model varOryantal Nuran Çokçalışkan

EZGİ FINDIK İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı verildi.

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model varEzgi Fındık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yorumlar (4)

Düşünür:

Audilerde pudra sekerı ceken akçılara dokunulmadıkca ben asla bu akkapeye guvenmiyorum inanmıyorum

Güray Dilli:

Magazin haberleri , bazı gerçekleri gözden kaçırmak için kullanılıyor herhalde. Örneğin asgari ücretin açlık sınırı altında kalması , dronların hava sahamızda cirit atması , Karadenizde gemilerimizin yakılması , Libya Uçağının serarengiz şekilde düşmesi vs vs

Serkan Taşdemir:

Fuhusturulmuslar

harun yakar:

adamlar tetörister ile anlaşmak için ne güzel ülke gündemi değiştiriyorlar, yorumları okuyorum sazan gibi atlıyor millet maşallah .

