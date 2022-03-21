Uysallar dizisi ne zaman çıkacak? Netflix Uysallar fragmanı yayınlandı! Uysallar oyuncuları kim, konusu nedir?
- Güncelleme:
Orta yaş bunalımına giren bir mimar, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlarken ailesinin diğer fertleri de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuştuğu dizi Uysallar ne zaman çıkacak? Netflix'te bir Türk yapımı daha yayınlanacak. Dizinin detayları hakkında Uysallar dizisi ne zaman çıkacak? Uysallar konusu nedir? Uysallar oyuncuları kim? merak edildi.
Uysallar dizisi ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Uysallar'ın, reklam afişleri pek çok yerde dikkat çekmeye devam ediyor. Netflix kullanıcıları, dizi hakkında araştırma yapıyor. Netflix Uysallar konusu nedir? Uysallar oyuncuları kim?
Orta yaş bunalımına giren Mimar Oktay Uysal, gösterdiğinden oldukça farklı bir yaşam sürer. Bir aile şirketinde çalışan Oktay, ailesinden gizli olarak punk bir yaşam sürerken eşi, çocukları ve babası da tıpkı onun gibi kendi gizli dünyalarını kurarak farklı benliklerini yaşamaya çalışır. Beyazperde'nin "Herkesin gizli bir yaşama mı ihtiyacı vardır yoksa aileye karşı kendin olabilmenin yolu var mıdır?" sözüyle açıkladığı dizi çok yakında Netflix'te.
Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi 30 Mart'ta izleyicisiyle buluşacak.
- Öner Erkan Rolü : Oktay Uysal
- Songül Öden Rolü : Nil Uysal
- Haluk Bilginer Rolü : Berhudar
- Uğur Yücel Rolü : Olcay Uysal
- Umut Yeşildağ Rolü : Ege Uysal
- Nilay Yeral Rolü : Ece Uysal
- Bilyana Jovanovska Rolü : Sofia
- Serkan Altunorak Rolü : Suat
- İbrahim Selim Rolü : Mert
- Nezaket Erden Rolü : Yağmur