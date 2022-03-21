Uysallar dizisi ne zaman çıkacak? Netflix Uysallar fragmanı yayınlandı! Uysallar oyuncuları kim, konusu nedir?

Uysallar dizisi ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Uysallar'ın, reklam afişleri pek çok yerde dikkat çekmeye devam ediyor. Netflix kullanıcıları, dizi hakkında araştırma yapıyor. Netflix Uysallar konusu nedir? Uysallar oyuncuları kim?

UYSALLAR KONUSU

Orta yaş bunalımına giren Mimar Oktay Uysal, gösterdiğinden oldukça farklı bir yaşam sürer. Bir aile şirketinde çalışan Oktay, ailesinden gizli olarak punk bir yaşam sürerken eşi, çocukları ve babası da tıpkı onun gibi kendi gizli dünyalarını kurarak farklı benliklerini yaşamaya çalışır. Beyazperde'nin "Herkesin gizli bir yaşama mı ihtiyacı vardır yoksa aileye karşı kendin olabilmenin yolu var mıdır?" sözüyle açıkladığı dizi çok yakında Netflix'te.

UYSALLAR DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi 30 Mart'ta izleyicisiyle buluşacak.

UYSALLAR OYUNCU KADROSU

Öner Erkan Rolü : Oktay Uysal

Songül Öden Rolü : Nil Uysal

Haluk Bilginer Rolü : Berhudar

Uğur Yücel Rolü : Olcay Uysal

Umut Yeşildağ Rolü : Ege Uysal

Nilay Yeral Rolü : Ece Uysal

Bilyana Jovanovska Rolü : Sofia

Serkan Altunorak Rolü : Suat

İbrahim Selim Rolü : Mert

Nezaket Erden Rolü : Yağmur

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