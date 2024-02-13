Üvey annesi tarafından dışkı yedirilen kıza ne oldu? Üvey anne tutuklandı mı?

Üvey annesi tarafından dışkı yedirildiği iddia edilen kız çocuğunun durumu ve üvey annenin hukuki durumu merak ediliyor. Kayseri'de üvey annesi tarafından insan dışkısı yedirilen 7 yaşındaki kızın babası, adaletin yerini bulmasını istiyor. Peki, üvey annesi tarafından dışkı yedirilen kıza ne oldu? Üvey anne tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

ÜVEY ANNE TUTUKLANDI MI?

Üvey annesinin kendisine şiddet uyguladığını anlatan B.Y., "Banyoda saçımızı çekiyordu. Kafamızı suya daldırıp, orada bekletiyordu. Babam işten dönünce bize iyi davranıyordu. Hakaret edip, oklavayla döverdi. Tuvaleti yedirirdi, acı biber yedirirdi" diye konuştu. Mahkeme hakimi, sanık Fatma Y.'yi, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

OLAY NEDİR? NE OLDU?

Olay, 15 Ağustos 2020 ile 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kayseri'de meydana geldi. Baba C.Y. (39), oğlu R.Y.'nin (6) 15 Ağustos 2020'de ranzadan düşerek ölmesi sonrası kızı B.Y.'nin ve eşinin davranışlarından şüphelenerek, eve ses kayıt cihazı koydu. Ses kayıt cihazında Fatma Y.'nin, üvey kızı B.Y.'ye farklı tarihlerde hakarette bulunup, eziyet ettiği ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı. CY.'nin şikayeti üzerine eşi Fatma Y. hakkında 'eziyet' suçundan dava açıldı. Kayseri 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Fatma Y., B.Y. ve C.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar hazır bulundu. Fatma Y., "İddia edildiği gibi B.Y.'ye hiçbir kötü muamelem olmadı. C.Y. ile ikinci evliliğimi yaptım. Babası ile evlendiğimde B.Y., 2 yaşındaydı. Ses kaydı alındıktan sonra 2 sene daha evli kaldık. Bir kez boşandık, tekrar evlendik. Böyle bir şey yapmış olsaydım, B.Y.'nin babası benimle ikinci kez evlenmezdi" dedi.