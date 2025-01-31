UTTS SÜRESİ UZATILDI MI? UTTS nedir, başvuru nasıl yapılır, kimlere zorunlu?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), ticari araçların akaryakıt alımlarının dijital olarak takip edilmesini sağlayan bir sistemdir. Vergi mükellefi olan araç sahipleri için UTTS'ye kayıt olmak zorunludur. Vatandaşlar, UTTS süresinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. UTTS nedir, başvuru nasıl yapılır ve kimlere zorunlu? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, UTTS süresi uzatıldı mı? UTTS nedir, başvuru nasıl yapılır, kimlere zorunlu? Detaylar haberimizde...

UTTS SÜRESİ UZATILDI MI?

UTTS kayıt süresi 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldı ve başvurular devam ediyor. Zorunluluğa uymayan araç sahipleri, akaryakıt alımlarını gider olarak gösteremeyecek ve sistemin sunduğu avantajlardan yararlanamayacak.

UTTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

UTTS Resmi Web Sitesine Giriş Yapın: utts.gov.tr üzerinden hesap oluşturun. Araç Bilgilerini Kaydedin: Ruhsat ve vergi levhası bilgilerinizi yükleyin. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) Siparişi Verin: Sistemde sipariş oluşturun. Ödeme İşlemlerini Tamamlayın: Kredi kartı veya banka havalesi ile ödeme yapabilirsiniz. TTB Montajını Yaptırın: Yetkili servislerde montaj işlemini tamamlayın.

UTTS KİMLER İÇİN ZORUNLU?