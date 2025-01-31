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UTTS SÜRESİ UZATILDI MI? UTTS nedir, başvuru nasıl yapılır, kimlere zorunlu?

UTTS SÜRESİ UZATILDI MI? UTTS nedir, başvuru nasıl yapılır, kimlere zorunlu?
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi uzatıldı mı? Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren UTTS başvuruları için yeni tarih merak konusu oldu. Vergi avantajlarından yararlanmak isteyenler, UTTS başvurusu nasıl yapılır? ve UTTS kimler için zorunlu? sorularına yanıt arıyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), ticari araçların akaryakıt alımlarının dijital olarak takip edilmesini sağlayan bir sistemdir. Vergi mükellefi olan araç sahipleri için UTTS'ye kayıt olmak zorunludur. Vatandaşlar, UTTS süresinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. UTTS nedir, başvuru nasıl yapılır ve kimlere zorunlu? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, UTTS süresi uzatıldı mı? UTTS nedir, başvuru nasıl yapılır, kimlere zorunlu? Detaylar haberimizde...

UTTS SÜRESİ UZATILDI MI?

UTTS kayıt süresi 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldı ve başvurular devam ediyor. Zorunluluğa uymayan araç sahipleri, akaryakıt alımlarını gider olarak gösteremeyecek ve sistemin sunduğu avantajlardan yararlanamayacak.

UTTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  1. UTTS Resmi Web Sitesine Giriş Yapın: utts.gov.tr üzerinden hesap oluşturun.
  2. Araç Bilgilerini Kaydedin: Ruhsat ve vergi levhası bilgilerinizi yükleyin.
  3. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) Siparişi Verin: Sistemde sipariş oluşturun.
  4. Ödeme İşlemlerini Tamamlayın: Kredi kartı veya banka havalesi ile ödeme yapabilirsiniz.
  5. TTB Montajını Yaptırın: Yetkili servislerde montaj işlemini tamamlayın.

UTTS SÜRESİ UZATILDI MI? UTTS nedir, başvuru nasıl yapılır, kimlere zorunlu?

UTTS KİMLER İÇİN ZORUNLU?

  1. İşletmelere ait ticari araçlar
  2. Kiralık araçlar ve filo yönetimindeki taşıtlar
  3. Akaryakıt dağıtım firmalarına ait araçlar
  4. Sıfır kilometre araç sahipleri (trafik tescilinden sonra 1 ay içinde kayıt yaptırılmalı)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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