UTTS nedir? UTTS zorunlu mu, kimler için zorunlu?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), ticari araçların akaryakıt alımlarını denetlemek ve kayıt dışı işlemleri önlemek amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Vergi mükelleflerine ait taşıtlara takılacak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sayesinde akaryakıt alımı sırasında plaka bilgileri otomatik olarak kaydedilir. Birçok kişi, UTTS nedir, zorunlu mu? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, UTTS zorunlu mu, kimler için zorunlu?

UTTS NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

UTTS KİMLER İÇİN ZORUNLU?

UTTS, öncelikli olarak vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşlar için zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda, iş yerlerine ait veya kiralama yoluyla edinilen ve ticari amaçla kullanılan tüm taşıtlara, 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılması gerekmektedir.

Bireysel taşıt sahipleri için UTTS kullanımı şu an için zorunlu değildir. Ancak, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilk defa tescil edilecek bireysel araçlar için de UTTS zorunluluğu getirilecektir. Mevcut bireysel araç sahipleri ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabilirler.