Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar
İstanbul'da bir sitenin otoparkında aracını ustaca park eden sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken; o anlar sosyal medyada gündem oldu.
- İstanbul'da bir otoparkta bir sürücü, aracını dar bir boşluğa tek hamlede park etti.
- Sürücü, park anını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
- Paylaşılan görüntüler binlerce beğeni ve yorum aldı.
İstanbul'da bir sitenin otoparkında kaydedilen görüntüler, sürücülerin korkulu rüyası olan dar alanlara park etme konusuna yeni bir boyut kazandırdı.
YOK ARTIK DEDİRTTİ
Aracını imkansız görünen bir boşluğa tek hamlede ve ustalıkla yerleştiren sürücü, o anları cep telefonuyla kaydederek takipçileriyle paylaştı.
GÜNDEM OLDU
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, özellikle İstanbul trafiğinde park yeri bulma ve dar alanlara araç sığdırma mücadelesi veren kullanıcılardan büyük ilgi gördü.
Görüntüler sosyal medyada "Adam işinin piri, ama bizim otoparkta yapma lütfen" , "Beceri nedir diye soranlara bu videoyu izletin" gibi yorumlar aldı.