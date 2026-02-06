Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nevin Efe, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Son olarak "Yankı" dizisinde rol alan Nevin Efe'nin vefat haberini menajeri Ayça Irgan paylaştı.

KOAH ATAĞI NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDAYDI

Edinilen bilgilere göre Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı sonrası bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Usta oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MENAJERİNDEN DUYGUSAL MESAJ

Nevin Efe'nin menajeri Ayça Irgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında. Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Sevenlerine, ailesine ve dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."