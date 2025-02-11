İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek

Netanyahu'dan ateşkesi 'sona erdirme' tehdidi
İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği

İstanbul'daki ünlü alışveriş merkezinde korkutan yangın

Üsküdar Akasya AVM yangın söndü mü? Üsküdar Akasya AVM'de neden yangın çıktı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bulunan Akasya AVM'de yangın çıktı. Yangına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken; alışveriş merkezinin içinden çekilen görüntüler endişe yarattı. Üsküdar Akasya AVM yangın söndü mü? Üsküdar Akasya AVM'de neden yangın çıktı?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Akasya AVM'de yangın çıktı. Yangına ilişkin henüz bir açıklama yapılamazken; alışveriş merkezinin içinde panik yaşandığı belirtildi. Üsküdar Akasya AVM yangın söndü mü? Üsküdar Akasya AVM'de neden yangın çıktı?

ÜSKÜDAR AKASYA AVM YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Sosyal medyada yangına ilişkin görüntülerde alışveriş merkezinin içerisini dumanların kapladığı görüldü. Görüntüler endişe yarattı.

Üsküdar Acıbadem'de bulunan Akasya AVM'de henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında metro çıkış katına yoğun duman dolarken, AVM içerisindeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Üsküdar Akasya AVM yangın söndü mü? Üsküdar Akasya AVM'de neden yangın çıktı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
img

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
img

Ahmet Ercan'dan kritik uyarı! 375 yıl sonra yeniden patlayabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi

İşte bonservis bedeli ve maaşı
TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

TFF'nin alacağı karar ortaya çıktı
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.