Üsküdar Akasya AVM yangın söndü mü? Üsküdar Akasya AVM'de neden yangın çıktı?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Akasya AVM'de yangın çıktı. Yangına ilişkin henüz bir açıklama yapılamazken; alışveriş merkezinin içinde panik yaşandığı belirtildi. Üsküdar Akasya AVM yangın söndü mü? Üsküdar Akasya AVM'de neden yangın çıktı?

ÜSKÜDAR AKASYA AVM YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Sosyal medyada yangına ilişkin görüntülerde alışveriş merkezinin içerisini dumanların kapladığı görüldü. Görüntüler endişe yarattı.

Üsküdar Acıbadem'de bulunan Akasya AVM'de henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında metro çıkış katına yoğun duman dolarken, AVM içerisindeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

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