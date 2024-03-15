Ünsal Sertoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli?
Cuma Ali Özten kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum- Pasinler Belediye Başkan adayı Cuma Ali Özten kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum -Pasinler Belediye Başkan adayı olan Cuma Ali Özten hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Cuma Ali Özten'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Cuma Ali Özten kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Cuma Ali Özten kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ÜNSAL SERTOĞLU KİMDİR?
Cuma Ali Özten, Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Cuma Ali Özten iş insanıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.