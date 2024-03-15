Ünsal Sertoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli?
Ünsal Sertoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Erzurum- Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Sertoğlu'nun yaşının ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu oldu. Peki, Ünsal Sertoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli?
ÜNSAL SERTOĞLU KİMDİR?
- 1970 yılında Pasinler'de doğdu.
- İlk, orta ve lise öğrenimini Pasinler'de tamamladı.
- Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Teknikerliği bölümü mezunudur.
- 8 yıldır Pasinler Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevini sürdürmekle beraber Siyaset Akademisini bitirdikten hemen sonra, 2009 yerel yönetimler seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Pasinler Belediye Başkanı seçilerek, Belediye Başkanlığı yapmıştır.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Pasinler Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.