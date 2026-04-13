Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Özlem Parlu, Elif Karaarslan, Leha Ahsen Alkan, Gizem Melissa Alagöz ve Oğuz Sarpınar’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.
11 İSİM MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler şöyle:
NE OLMUŞTU?
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Etiler’deki eğlence mekanlarına operasyon düzenlenmişti. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda 19 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler Adli Tıp’ta alınan örneklerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.