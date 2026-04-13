Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.

11 İSİM MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler şöyle:

Mustafa Eyüp Çelik

Mehmet Can Çelik

Cansel Ayanoğlu

Büşranur Çakır

Deniz Metin Yüksel

Ali Yaşar Koz

Özlem Parlu

Elif Karaarslan

Leha Ahsen Alkan

Gizem Melissa Alagöz

Oğuz Sarpınar

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Etiler’deki eğlence mekanlarına operasyon düzenlenmişti. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda 19 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler Adli Tıp’ta alınan örneklerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.