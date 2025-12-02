Haberler

Ünlüler arasında evcil hayvan klonlama trendi yayılıyor

Ünlüler arasında evcil hayvan klonlama trendi yayılıyor
Ünlü isimler arasında evcil hayvan klonlatma eğilimi hızla yayılırken, bu alandaki etik tartışmalar da yeniden gündeme geldi. Daha önce Barbra Streisand ve Paris Hilton gibi isimler tarafından tercih edilen klonlama hizmetleri, son dönemde eski NFL yıldızı Tom Brady'nin 2023'te ölen köpeğini klonlattığını açıklaması üzerine yeniden gündem oldu.

Hollywood'dan spor dünyasına uzanan evcil hayvan klonlatma furyası yeniden gündemde. Yüksek maliyetine rağmen ünlüler arasında hızla popülerleşen bu yöntem, sahiplerini kaybettikleri can dostlarına yeniden kavuşma vaadiyle cezbediyor. Ancak Barbra Streisand ve Paris Hilton'un yıllar önce başlattığı bu trend, Tom Brady'nin köpeğinin de bir klon olduğunu açıklamasıyla yeniden tartışma yarattı; uzmanlar ise etik, sağlık ve hayvan refahı açısından ciddi riskler konusunda uyarıyor.

3.6 MİLYON LİRALIK OPERASYON

Köpek klonlama konusunda dünya çapında bilinen Viagen şirketi, geçtiğimiz günlerde genetik araştırma şirketi Colossal tarafından satın alındı. Dolly adıyla bilinen ilk klon koyunu üreten Edinburgh'daki Roslin Enstitüsü'nün teknoloji lisanslarını elinde bulunduran Viagen, köpek klonlama işlemi için 50 bin (2.1 milyon TL) ila 85 bin dolar (3.6 milyon TL) arasında ücret talep ediyor.

2023'TE ÖLEN KÖPEĞİNİ KLONLATTI

NFL'de 7 kez şampiyonluk tadan, günümüzün spor yorumcusu Tom Brady de , yeni köpeği Junie'nin aslında 2023'te hayatını kaybeden pitbull karışımı köpeği Lua'nın klonu olduğunu duyurarak tartışmaları yeniden alevlendirdi. Brady, Junie'yi "bilimsel bir deney değil, ailenin bir parçası" olarak gördüklerini dile getirdi.

CİDDİ RİSKLER VAR

Ancak uzmanlar, ünlüler arasındaki bu yükselen trendin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Klon hayvanların sağlık sorunlarına daha yatkın olabileceği, düşük başarı oranları nedeniyle işlemlerin tekrarlanmak zorunda kalabileceği ve biyoteknolojinin etik sınırlarının zorlandığı vurgulanıyor. Ayrıca yüksek maliyetlerin, klonlama hizmetlerini toplumun sadece belirli bir kesiminin erişebileceği ayrıcalıklı bir "lüks hizmet" haline getirdiği belirtiliyor.

Evcil hayvan klonlamanın popüler kültürde de sık sık tartışıldığı biliniyor. HBO'nun The Rehearsal dizisinin bir bölümü, klonlama süreçlerinin duygusal ve etik boyutlarını ele almıştı.

