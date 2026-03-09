Haberler

Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar
İstanbul'da bir AVM'de yemek yiyen şef Batuhan Ergül daha ilk ısırıkta kabusu yaşadı. Yediği köftenin içindeki cam kırıkları Ergül'ün dişini kırdı ve dilini kesti. Şefin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Şef Batuhan Ergül, İstanbul'da bir restoranda yediği köftenin içinden cam parçaları çıktığını iddia etti.
  • Ergül'ün ön sağ dişi kırıldı ve dilinde kesikler oluştu.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki restoranda yemek yiyen şef Batuhan Ergül, sipariş ettiği köftenin içinden cam parçaları çıktığını öne sürdü.

YEMEĞİNDEN CAM KIRIKLARI ÇIKTI

Olay geçtiğimiz aylarda Bayrampaşa'daki bir AVM'de meydana geldi. Köklü bir lokum fabrikasının dördüncü kuşak temsilcisi olduğu belirtilen ve geçmişte MasterChef yarışmasına katılan şef Batuhan Ergül, restoranda sipariş ettiği köfteden birkaç lokma aldıktan sonra ağzında sert bir cisim ve şiddetli bir acı hissetti. İddiaya göre; tabağını kontrol eden Ergül, köftenin içinde irili ufaklı cam parçaları bulunduğunu fark etti.

DİŞİ KIRILDI, DİLİ KESİLDİ

Cam parçalarını çiğnediği belirtilen Ergül'ün ön sağ dişi kırılırken, dilinde kesikler oluştu. Durumu restoran çalışanlarına bildiren Ergül'ü işletme çalışanlarının hastaneye götürdüğü ifade edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Doktor raporunu ve köftenin içinden çıktığını söylediği cam parçalarının fotoğraflarını delil olarak sunan Ergül, "Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"PAYLAŞIM YAPMAYIN" PİŞKİNLİĞİ

Sabah Günaydın'a konuşan Ergül ayrıca işletmenin insan kaynakları yetkililerinin kendisinden sosyal medya hesabını istediğini ve paylaşım yapmaması yönünde uyarıldığını öne sürdü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

