Haberler

Ünlü şarkıcı Çelik'ten ramazan günü mest eden hareket

Ünlü şarkıcı Çelik'ten ramazan günü mest eden hareket Haber Videosunu İzle
Ünlü şarkıcı Çelik'ten ramazan günü mest eden hareket
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Çelik, Hatay'da depremzedelerin bakkal, market ve eczanelerdeki veresiye borçları ödedi. Çelik, bu yardımı "Denizde bir su damlasıyım" ifadesiyle anlattı.

  • Ünlü şarkıcı Çelik, depremden etkilenen Hatay'ın çeşitli ilçelerinde bakkal ve eczanelerdeki veresiye borçlarını kapatarak yardım yaptı.
  • Çelik, esnafın talebi üzerine sadece durumu olmayanların borçlarını kapatıp, işi gücü yolunda olanların hesaplarını açık bıraktı.
  • Çelik, depremzedelere gıda kolileri dağıtarak da destek oldu.

Ünlü şarkıcı Çelik, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara yaptığı yardım ile dikkat çekti. Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde bakkal ve marketleri ziyaret eden sanatçı, tanımadığı insanların veresiye borçlarını tek tek kapatarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

"BEN BİR ŞEYLER PAYLAŞMAYA GELDİM"

Yaptığı yardımı anlatan Çelik, "Hayatımda yaptığım en keyifli ve huzur veren işlerden biri olabilir. Hatay'ın birçok ilçesinde bakkal ve eczaneleri ziyaret ettim. Defterleri bir bir topladım. En çok da şuna sevindim, esnafımız sadece durumu olmayanların borçlarının kapatılmasını, işi gücü yolunda olanların ayrılarak hesaplarının açık bırakılmasını rica etti. Böylece ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşabilecektim. Denizde bir su damlasıyım…" sözlerini kullandı.

GIDA KOLİLERİ DE DAĞITTI

Son günlerde Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen ünlü şarkıcı, veresiye borçlarını kapatmanın yanı sıra gıda kolileri dağıtarak da vatandaşlara destek oldu. Sanatçının bu dayanışma örneği hem esnaf hem de bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Haberler.com
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı

Ve savaşta korkulan oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor