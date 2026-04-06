Ünlü oyuncu Eda Ece kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Başarılı oyuncu Eda Ece ve basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, kızları Mina İpek’in yüzünü ilk kez paylaştı. Ünlü çiftin doğum günü kutlamasından yayınladığı aile pozu kısa sürede büyük ilgi gördü.
Yasak Elma dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, eşi Buğrahan Tuncer ve kızları Mina İpek ile birlikte çektirdiği aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
MİNA İPEK'İN YÜZÜ İLK DEFA GÖRÜNDÜ
Çiftin kızları Mina İpek’in yüzünün ilk kez net şekilde görüldüğü kare takipçilerin de dikkatini çekti. Doğum günü konseptiyle hazırlanan kutlamada Mina İpek’in 2 yaşına girdiği görüldü.
DUYGUSAL NOT PAYLAŞTI
Eda Ece paylaşımına duygusal bir not da ekledi. Ünlü oyuncu mesajında anneliğin hem zor hem de tarif edilemez bir mutluluk olduğunu ifade ederek kızına olan sevgisini dile getirdi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, Aslı Enver, Nebahat Çehre ve Gamze Erçel gibi birçok ünlü isim de yorumlarıyla Mina İpek’in doğum gününü kutladı.