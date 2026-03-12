Haberler

Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan bir zincir markette çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Görüntülerde, son kullanma tarihi yaklaşan ya da ambalajı hasar gördüğü belirtilen çok sayıda gıda ürününün çöpe atıldığı görülüyor. İddialara göre bazı ürünler, başkaları tarafından kullanılmaması için özellikle zarar verilerek imha edildi.

ONLARCA GIDA ÜRÜNÜ ÇÖPE ATILDI

Geçim sıkıntısının sıkça gündeme geldiği bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti. Bir mahalle sakini tarafından kaydedildiği belirtilen videoda, marketin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde süt, yoğurt, peynir ve ekmek gibi gıda ürünlerinin bulunduğu görüldü. Bazı ürünlerin ambalajlarının patlatıldığı ve gıdaların çöplerin arasına karıştığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Videoda çok sayıda süt paketinin çöpe döküldüğü ve konteyner içinde sıvıların aktığı görülüyor. Yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinin ambalajlarının delinmiş olduğu, ekmeklerin ise çöp poşetleri arasında kaldığı dikkat çekiyor.

"BAŞKASI FAYDALANMASIN DİYE ZARAR VERİLİYOR" İDDİASI

Görüntüyü kaydeden vatandaş, market çalışanlarının bazı ürünleri çöpe atmadan önce özellikle zarar verdiğini öne sürdü. Görgü tanığı, ihtiyaç sahiplerinin ya da hayvanların faydalanabileceği gıdaların kullanılmaz hale getirildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

DENETİM ÇAĞRISI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki paylaşımlarında bulundu. Bazı kullanıcılar gıda israfının önlenmesi için denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek yetkilileri inceleme yapmaya çağırdı.

Elif Yeşil
Haberler.com
