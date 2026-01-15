Haberler

Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi

Midyeci Ahmet, şubelerinde satışa sunacağı yeni ürününü elleriyle iştahla yedi. Ahtapot gibi ürünlerin görüntüsü sosyal medyada beğenilmedi.

  • Midyeci Ahmet'in menüsüne eklediği deniz mahsullü yeni ürünler sosyal medyada tartışma konusu oldu.
  • Ahmet Çiçek'in ahtapot ve deniz ürünlerini iştahla yediği tanıtım videosu çok sayıda izlenmeye ulaştı.
  • Ürünlerin alışılmışın dışındaki görüntüsü ve sunum tarzı takipçileri tarafından estetik bulunmayarak eleştirildi.

Ünlü işletmeci Midyeci Ahmet'in menüsüne eklediği deniz mahsullü yeni ürünleri, sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu. Ahmet Çiçek'in ahtapot ve deniz ürünlerini iştahla yediği tanıtım videosu, kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaştı.

AHTAPOTU İŞTAHLA YEDİ

Ancak ürünlerin alışılmışın dışındaki görüntüsü ve sunum tarzı, takipçilerinin büyük bir kısmı tarafından estetik bulunmayarak eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle ahtapotun vantuzlu yapısının ve ürünlerin servis ediliş biçiminin iştah kapatıcı olduğunu savundu.

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
