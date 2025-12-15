Haberler

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Güncelleme:
Mükremin Gezgin isimli ünlü fenomen, hızlı tren seferi sırasında yer sofrası kurdu. Yolculara rahatsızlık veren fenomen, o anlar kayıt altına da aldı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, son paylaşımlarıyla kamuoyunun tepkisini çekti. Gezgin, gerçekleştirdiği bir hızlı tren seferi sırasında diğer yolcuları rahatsız eden bir eyleme imza attı.

HIZLI TRENDE YER SOFRASI KURDU

Fenomen, tren vagonunun ortasında yer sofrası kurarak yemek yediği anları kayda aldı.

Çevresindeki yolcuların şaşkın bakışlarına ve yaşadığı rahatsızlığa aldırış etmeyen Gezgin'in bu davranışı, sosyal medyada tepki çekti.

Serhat Yılmaz
title