Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025 ÜNİVERSİTELERİN GÜZ DÖNEMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ!

"Üniversitelerin açılış tarihleri ne zaman?" sorusu, yeni akademik yılın yaklaşmasıyla birlikte birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte kampüslere dönüş planları yapan öğrenciler, eğitim döneminin başlangıç tarihlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 akademik takvimine göre, üniversitelerin derslerin başlangıç tarihleri üniversiteden üniversiteye ve hatta aynı üniversite içindeki fakülteler arasında farklılık gösterebiliyor. Bazı üniversiteler akademik yılı erken başlatırken, bazı fakültelerde eğitim dönemi biraz daha geç başlayabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin ve bölümlerinin resmi takvimlerini takip etmeleri önem taşıyor.

Üniversiteler genellikle eylül ayının ilk veya ikinci haftasında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlarken, bazı bölümlerde hazırlık sınıfları veya özel programlar daha erken tarihlerde başlayabiliyor. Öğrenciler, kayıt işlemleri, oryantasyon programları ve ders başlangıç tarihleri gibi önemli bilgileri üniversitelerinin resmi internet sitelerinden ya da öğrenci işlerinden öğrenebilirler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan bilgilere göre, 2025-2026 akademik yılı için üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında öğrencilerin kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri müdürlüklerine giderek gerekli belgeleri teslim etmeleri ve kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.

Ayrıca, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar için sistem 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında aktif olacak. Elektronik kaydını başarıyla tamamlayan öğrenciler, üniversiteye fiziksel olarak belge teslim etmek zorunda kalmayacak. Ancak özel yetenek sınavı gibi ek değerlendirme gerektiren bölümlerde, yüz yüze belge teslimi ve kayıt işlemleri yapılması gerekebilir. Bu nedenle adayların kayıt süreçleri hakkında üniversitelerinden gelecek duyuruları dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurtlarının açılış tarihi, üniversitelerin akademik takvimine uygun şekilde planlanmaktadır. Kayıt işlemleri genellikle Eylül ayının ilk haftasında tamamlanırken, öğrenciler yurtlara derslerin başlamasından birkaç gün önce yerleştirilmektedir. Bu nedenle, birçok üniversitede KYK yurtları Eylül ayının ikinci haftasında öğrencilerini kabul etmeye başlamaktadır.