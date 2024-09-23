2024- 2025 Eğitim-Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, üniversitelerin açılış tarihleri ve akademik takvimleri, öğrenciler ve adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl belirlenen akademik takvim, üniversitelerin açılış tarihi, ders başlangıçları, ara tatiller ve sınav dönemleri gibi önemli bilgileri içeriyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024? Üniversitelerin akademik takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

2024 yılında üniversitelerin açılış tarihi genellikle Eylül ayının ortalarına denk gelmektedir. Ancak kesin tarihler, YÖK tarafından yapılan açıklamalarla netleşecektir.

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ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

YÖK'ün yayınladığı akademik takvimde yer alan bilgilere göre, üniversitelerin 2024-2025 akademik yılına ilişkin detaylar açıklanacak ve bu bilgiler üniversitelerin web sitelerinde de paylaşılacaktır.