Üniversite kayıt tarihleri ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarı Yılı Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih araştırılıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar yarı yılı takvimi! Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?

2022-2023 üniversitelerin açılış tarihi yaklaşıyor ve üniversite kayıt tarihleri arasında öğrenciler kayıt olacaklar. Kayıt tarihini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar yarı yılı takvimi! Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2022-2023?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim, bu tarihte başladı.

2021 yılında üniversiteler, 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor.

2022 - 2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.