Ünlü şarkıcı Umut Akyürek'in hayatı, kızının yaşadığı derin psikolojik sorunlar ve bağımlılık nedeniyle kabusa döndü. Kızı tarafından şiddete maruz kalan Akyürek, çaresizliğini sosyal medyadan paylaştı. Peki, Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul'dan şiddet mi gördü? Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul kim?

UMUT AKYÜREK KIZI MELEK BAL ERTUĞRUL'DAN ŞİDDET Mİ GÖRDÜ?

Şarkıcı Umut Akyürek spaylaşımında "Kızım madde kullanıyor. Psikolojik sorunlar yaşıyor. Çok bilinçsizce kullanıyor. Bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Çok kontrolsüzce. Kendini frenleyemiyor. Hiçbir konuda. Psikiyatrik rahatsızlığı sebebiyle. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor." dedi.

MELEK BAL ERTUĞRUL KİMDİR

Melek Bal Ertuğrul Türk Sanat Müziği Sanatçısı Umut Akyürek ve Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul çiftinin kızı'dır. 2005 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Anne tarafından aslen Sakarya, baba tarafından ise aslen Elazığlıdır.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneğinde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.