Umut Akyürek kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek biyografisi!

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UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneğinde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.