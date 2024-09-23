Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı!

Ümraniye'de 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, şüphelinin ateş açması sonucu şehit olurken, olay esnasında bir diğer polis memuru ve şüphelinin annesi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı!

ÜMRANİYE'DE NE OLDU?

Ümraniye'de meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayında yakalanan bir şüpheli, yaşanan arbede sırasında silah kullanarak 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Olayda ayrıca bir polis memuru ve şüphelinin annesi yaralandı.

Y.E.Ç. (19)

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, saat 23.15 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.