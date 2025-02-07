Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Silivri'deydi. Avukat Gönül Özdağ'ın oğlu için kaleme aldığı mektubu cezaevi önünde annesi adına Hilal Özdağ okudu. Gönül Özdağ kimdir? Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ kaç yaşında?

GÖNÜL ÖZDAĞ KİMDİR?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ ve kız kardeşi Hilal Özdağ, Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Avukat Gönül Özdağ, "Bundan tam 62 yıl önce 27 yaşımda, bir elimde 2,5 yaşındaki evladım Ümit, karnımda ise ikinci çocuğum Ankara'da Mamak Cezaevi'nin kapısında eşimi ziyaret için bekliyordum. Bugün 90 yaşında, bu kez benim elimden kızım tutuyor, az gören gözlerim, az duyan kulaklarımla zihnimden, yüreğimden geçenleri okuyor sizlere. Bu yaşımda 'soğuk olur' dedikleri Silivri Cezaevi'nde ve gerçekten soğuk bir günde 3. evladımın avukatı olarak savunduğu, 64 yaşına gelmiş Ümidimi ziyaret ediyorum. Tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum" dedi.

Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ 90 yaşındadır.

Gönül Özdağ avukattır.