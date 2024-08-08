Ültimatom nedir, ne demek? Ültimatom ne anlama geliyor, nerelerde kullanılıyor?

Ültimatom nedir, ne anlama geliyor? Ültimatom ne demek, Ültimatom kelimesi nerelerde kullanılıyor? Ültimatom kelimesi TDK anlamı nedir? Artık günlük hayatta sıklıkla gördüğümüz ve duyduğumuz bir kelime haline gelen Ültimatom hakkında merak edilenler haberimizde…

ÜLTİMATOM NEDİR?

Ültimatom sözcüğü devletlerarası ilişkilerde ve diplomaside kullanılan bir terimdir. Ültimatom, şartların varlığı halinde devletler arasında resmi bir nota şeklinde verilir.

ÜLTİMATOM NE DEMEK, TDK ANLAMI NEDİR?

Ültimatom kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları:

Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota

Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma