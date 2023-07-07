Ülker kimin, sahibi kim? Ülker çikolataları, bisküvileri nelerdir? Ülker kimin markası? Ülker markalı çikolata-bisküvi-içecek isimleri

Vatandaşlar tarafından bazı markaların kime ait olduğu merak ediliyor. Bu markalardan birisi Ülker. Peki, Ülker sahibi kim? Ülker markası kime ait? Ülker hangi ülkenin malı? Ülker çikolataları ve bisküvileri nelerdir?

Ülker çikolata, bisküvi, içecek ve gıda isimleri merak ediliyor. En beğenilen Ülker bisküvileri hangisidir? En beğenilen Ülker çikolataları nelerdir? Ülker çikolata marka isimleri! Ülker bisküvi isimleri! Ülker'in eskiden ürettiği çikolatalar ve bisküviler nelerdir?

ÜLKER SAHİBİ KİM? ÜLKER NE ZAMAN KURULDU?

Ülker, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş adıyla Sabri Ülker ve Asım Ülker tarafından 22 Şubat 1944'te kurulmuş gıda üreticisi şirket. Ülker ürünlerini 100'ün üzerinde ülkeye ihraç etmektedir. Gıda sektöründe, farklı kategorilerde çok sayıda ürünleri bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasındaki 108. sırada yer almıştır.

Ülker'i de bünyesinde barındıran Yıldız Holding, dünyanın 6. büyük bisküvi üreticisi United Biscuits'i 3 Kasım 2014 tarihinde satın aldı. Yıldız Holding bu işlemle, dünyanın 3 numaralı bisküvi şirketi konumuna yükseldi.

ÜLKER MARKALI ÇİKOLATA VE BİSKÜVİ İSİMLERİ NELERDİR?

- Albeni

- Alpella

- Altınbaşak

- Altın Hasat

- As Kraker

- Baby Star

- Başak

- Bianko

- Biskrem

- Bizim Bereket

- Bizim Mutfak ( Japon Ajinomoto'ya satıldı.)

- Bizim Yağ

- Bolero

- Cafe Crown

- Canpare

- Caramio

- Coco Pops

- Coco Pops Bar

- Coco Star

- Cola Turka (2015 yılında Japon içecek markası DyDo DRINCO'ya satıldı.)

- Çamlıca Gazoz (2015 yılında Japon içecek markası DyDo DRINCO'ya satıldı.)

- Çikolatalı Gofret

- Çizi

- Çokokrem

- Çokomel

- Çokomilk

- Çoko Misket

- Çokonat

- Çokoprens

- Çubuk Kraker

- Dankek (Ülker'in alt markası olan kek markası. İlk kez 1995 yılında üretilmiştir. Birçok türü bulunmaktadır. "Dankek! Kek dünyasında tek! Coşkuyu kabartan kek" sloganıyla pazarlanmaktadır.)

- Dido

- Finger

- Flipz

- Flores

- Gallery

- Gogly

- Golf

- Grissini

- Halley

- Hanımeller

- Haylayf

- Hero Baby (Ülker elinde bulunan %50 hissesini de Hero AG'ye satarak markadan çekildi.)

- İçim (Fransız Lactalis'e satıldı.)

- İkram

- Kat Kat Tat

- Kekstra

- King Top

- Kremini

- Krispi

- Laviva

- Metro

- Ola'la

- Oneo

- Piyale

- Probis

- Rondo

- Saklıköy

- Smartt

- Toto

- Ufo

- Yupo

- 9 Kat Tat

ÜLKER ÜRÜNLERİ

Ülker, çikolata, çikolatalı ürünler, bisküvi, kraker, gofret, kek, sakız ve şekerleme kategorilerinde, Ülker Çikolatalı Gofret, Ülker Potibör, Ülker Çikolata, Ülker Biskrem, Ülker Saklıköy, Ülker Çizi, Ülker Hanımeller, Ülker Dankek, Ülker Halley, Ülker Dido, Ülker Oneo, Ülker Yuppo başta olmak üzere yüzlerce ürüne sahiptir.