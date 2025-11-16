Ukrayna İzlanda şifresiz CANLI izleme linki var mı? Ukrayna İzlanda hangi kanalda?
Ukrayna ile İzlanda, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli bir karşılaşmada sahne alacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.
İki takımın eleme grubundaki kritik randevusu öncesi yayın bilgileri merak konusu. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, maçın yayın saati ve platformuna dair detayları öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor.
MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek olan Ukrayna Milli Takımı ile İzlanda Milli Takımı karşılaşması, canlı olarak Exxen platformundan izlenebilecek.
EXXEN CANLI MAÇ İZLEME DETAYLARI
Exxen uygulaması ve belirli numaralı televizyon kanalları üzerinden, Turksat uydusu ve internet erişimiyle yayın yapılacak; yayın şifreli durumda olacak.
MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?
Ukrayna ile İzlanda arasındaki karşılaşma, 16 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Müsabaka, yerel saatle 20:00'da başlayacak.
MAÇ NEREDEN YAYINLANACAK?
Bu büyük eleme maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Stadion Wojska Polskiego stadyumunda oynanacak.