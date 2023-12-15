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Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan milletvekili el bombalarıyla odayı havaya uçurdu

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Ukrayna'nın Transcarpathia bölgesinde yaşanan bir olaya ait görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Keretskovsky köyü meclis binasındaki toplantıya katılarak kapının önünde bir süre bekleyen Ukraynalı bir milletvekili, içeriye 3 adet el bombası attı. Akıllara durgunluk veren olayda vekilin öldüğü iddia edilirken, 6'sı ağır olmak üzere 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

1 yıldan uzun süredir Rusya ile savaşan Ukrayna'da yaşanan akılalmaz olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

TOPLANTIYI BASAN VEKİL EL BOMBALARINI ODAYA BIRAKTI

Ukrayna'nın Mukachevo bölgesindeki Keretskovsky köy meclisinin binasındaki oturum toplantısı sırasında odaya dalan bir milletvekili elinde tuttuğu el bombalarını yere fırlattı.

VEKİL ÖLDÜ, 6'SI AĞIR 26 KİŞİ YARALANDI

Kalabalık bir grubun hararetli bir şekilde konuştuğu anlarda odayı havaya uçuran milletvekilinin patlama sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, saldırı sonucu 6'sı ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güvenlik

Milletvekili Ukrayna Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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