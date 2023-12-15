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Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan milletvekili el bombalarıyla odayı havaya uçurdu

15 Aralık 2023 14:23 Güncelleme: 14:34 Abone Ol

Ukrayna'nın Transcarpathia bölgesinde yaşanan bir olaya ait görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Keretskovsky köyü meclis binasındaki toplantıya katılarak kapının önünde bir süre bekleyen Ukraynalı bir milletvekili, içeriye 3 adet el bombası attı. Akıllara durgunluk veren olayda vekilin öldüğü iddia edilirken, 6'sı ağır olmak üzere 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı.