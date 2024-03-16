Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli?
Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Uğur Yüksel hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Uğur Yüksel'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
UĞUR YÜKSEL KİMDİR?
Uğur Yüksel, Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel iş insanıdır üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.