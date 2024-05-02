Usta oyuncu Derya Alabora, konuk olduğu bir programda Uğur Yücel ile evlilik sorusuna yanıt verdi. Oyuncu çiftin hala evli olup olmadığı merak ediliyor. Uğur Yücel ve Derya Alabora boşandı mı? Uğur Yücel ve Derya Alabora evli mi? İşte merak edilenler...

DERYA ALABORA VE UĞUR YÜCEL BOŞANDI MI?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Derya Alabora, 1983'te evlendiği Uğur Yücel ile boşanmadıklarını açıkladı. Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol, Rahat Ol" adlı YouTube programına konuk olan Alabora, uzun süredir birlikte olduğu eşi Uğur Yücel ile boşanmadıklarını belirtti. Bu açıklama, medyada ve izleyiciler arasında büyük bir ilgi ve merak uyandırdı.

Alabora, "Biz 30 yıl evli kaldık. Biz hala evliyiz. Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü" şeklinde konuştu. Bu açıklama, çiftin ilişkisi hakkında kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırdı ve merak konusu oldu.

Oyuncu, sözlerine "Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Bunun bir önemi yok yani" şeklinde devam etti.

Alabora, şu ifadeleri kullandı: "Nedir aile olmak? Onun için hâlâ her şeyi yapıyor olabilmek, sevmek, sevginin devam etmesi, kıyamamak, kıymet vermek, başına bir şey gelirse çok üzülmek, bir derdinde yanında olmak… Aile olmak bu!" Bu sözler, aile olmanın derin anlamını ve önemini vurguluyor ve ilişkilerdeki bağlılığın ve sevginin ifadesi olarak algılanıyor.