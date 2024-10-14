Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2 yıl önce boşandığı eşine nafaka düşürme davası açtı. Ardından, Ufuk Özkan kimdir ve ne iş yaptığı sorusu gündeme geldi. Ufuk Özkan'ın eski eşi kim? Detaylar haberimizdedir…

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 yılında Almanya'da doğdu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Aslen Samsunludur. 12 yaşında Samsun'a kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8.sınıf yerine 5.sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur .Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır.

Tiyatro Kılçık İle 3 yıl Kabare Tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM'de "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır.[kaynak belirtilmeli] Almanca ve İngilizce bilmektedir. "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterinde rol almıştır. Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan'da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.

Ufuk Özkan

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2009

Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2007

Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2006

Papaz Kaçtı : Phillip King - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2005

Ayşegül Hindistanda - Tiyatro Kılçık - 2005

Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey-Cemal Reşit Rey - 2002

Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001