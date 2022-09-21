Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir."Ay Tenli Kadın" şarkısıyla adından söz ettiren Ufuk Beydemir kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Ufuk Beydemir biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Şarkıcı Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi almıştır. 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği '"Ay Tenli Kadın" performansıyla tanınmaya başladı. Şarkı, Erkenci Kuş ve daha birçok dizide kullanıldı. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.