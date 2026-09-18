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Ücret ve Bordro Nedir?

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Ücret ve Bordro Nedir?
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Ücret, iş karşılığında işveren veya üçüncü kişilerce para olarak ödenen tutardır; bordro ise çalışanın aylık hizmet bedelini, vergi matrahını, kesintileri ve net ücretini gösterir.

Ücret, bir kimseye iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

İş ilişkisinde işçi iş görme edimini yerine getirirken işveren ücret ödemekle yükümlüdür.

Bordro ise çalışanların bir aylık hizmet bedelini, vergi matrahını, kesintileri ve aylık net ücretini gösteren cetveldir.

Kaynak: Haber Merkezi
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