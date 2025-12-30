Uçak seferlerine kar yağışı engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, yarın 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, açıklamasında, "Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
- Türk Hava Yolları, doğu ve iç kesimlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 61 seferi karşılıklı olarak iptal etti.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları ve araçlarında kış ekipmanları bulundurmaları konusunda uyardı.
ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, açıklamasında, "Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde yaşanması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları konusunda uyardı.
Açıklamada, meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.