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Uçak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uçak filmi ne zaman, nerede çekildi?

Uçak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uçak filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Uçak filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Uçak konusu, özeti ve Uçak oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Uçak filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Uçak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Uçak filmini izleyecek olanların merak ettiği Uçak konusu nedir, Uçak oyuncuları kimler ve Uçak özeti gibi konuları inceliyoruz.

UÇAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pilot Brodie Torrance, yıldırım düşmesi sonucu hasar alan uçağı savaş alanına dönmüş bir adaya indirerek yolcuları kurtarır. Fakat bu inişin hayatta kalma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu fark eder. Bütün yolcular tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındığında, Torrance'in yardım isteyeceği tek bir kişi vardır; cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare'in kendisidir ve onda gördüğünden çok daha fazlası olduğunu öğrenecektir.

UÇAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jean-François Richet

Oyuncular: Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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