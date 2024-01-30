Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 30 Ocak Üç Kız Kardeş 72 . bölüm CANLI İZLE!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üç Kız Kardeş dizisi her Salı izleyicisiyle buluşuyor. Kullanıcılar tarafından, Üç Kız Kardeş 72.bölüm izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 30 Ocak Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme linki!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM NE OLDU?

Kartal, öz annesinin Rüçhan olduğunu öğreniyor!

Derya, Rüçhan'ın evine gelen hacizden sonra Kartal'ın karşısına geçer ve Kartal'ı suçlar. Kartal her ne kadar bu suçu üzerine almak istemese de Derya, büyük sırrı Kartal'a itiraf eder ve Kartal'a öz annesinin Rüçhan olduğunu itiraf eder. Kartal, şimdi ne yapacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan'ın konuşması Rüçhan'ı duygulandırıyor!

Türkan, Rüçhan'a ilgi ve alaka gösterir. Rüçhan, Türkan'ın kendisine acımaması gerektiğini söyler. Ancak Türkan, Rüçhan'a acımadığını, aynı tarafta olduklarını söyler. Rüçhan, Türkan'ın söylediklerinden çok etkilenir ve duygusal anlar yaşar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 72. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş 66.bölümü Kanal D ekranlarında saat 20.00'da canlı olarak yayınlanmaktadır.