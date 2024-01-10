Üç ayların orucu ne zaman başlar ve kaç gün sürer merak ediliyor. Üç aylarda oruç tutulup tutulmaması konusu da 2024 yılı üç aylarının yaklaşmasıyla birlikte gündemde. Diyanet İşleri, üç aylarda oruç tutulup tutulmaması ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur? Diyanet'e göre Üç Aylar orucu hakkında bilgiler! Detaylar haberimizdedir…

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR?

Feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimi olan üç aylar, 12 Ocak'ta başlayacak ve Ramazan Ayı'yla sona erecek. Diyanet'e göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında, sağlık durumu elverdiği sürece ve gücü yettiği takdirde bireyler, nafile oruç tutma imkanına sahiptir.

ÜÇ AYLAR ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Bununla birlikte Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.