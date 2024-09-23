ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025?

Üç aylar ne zaman başlıyor 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025? İslam alemi, üç ayların hangi tarihlere denk geldiğini araştırıyor. 2025 yılında üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri merak ediliyor. İşte üç aylar başlangıç tarihi ve detayları haberimizde…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

2025 yılı Üç Aylar'ın başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde;

Üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak. Şaban ayı 31 Ocak 2025 tarihinde ilk günü ile idrak edilmeye başlanacak Ardından mübarek Ramazan ayının başlangıcı 1 Mart 2025 tarihine denk gelecek. Ramazan ayı 30 Mart günü son bulacak.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

İslam takvimine göre, yılın belirli zamanlarında gerçekleşen üç mübarek ayı ifade eder. Bu aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç Aylar, Müslümanlar için manevi olarak önemli dönemlerdir ve bu aylarda çeşitli ibadetler ve dualar yapılır.