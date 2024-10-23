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Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor?

Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor?
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Twitter çöktü mü? Twitter'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. 'Twitter çöktü mü?' sorusu gündem oldu. Sorunun ne olduğu ve çözümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Twitter çöktü mü, kapandı mı? Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, Twitter erişim engeli mi aldı, neden açılmıyor? Detaylar...

Twitter çöktü mü Twitter'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. ' Twitter çöktü mü?' sorusu gündem oldu. Sorunun ne olduğu ve çözümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Twitter çöktü mü, kapandı mı? Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, Twitter erişim engeli mi aldı, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

TWİTTER SORUN NEDİR?

Twitter'da bağlantı sorunları yaşanabilir birkaç nedeni olabilir ve sorunlar genellikle kullanıcı tarafından çözülebilir. İşte Twitter'da bağlantı sorunlarına karşı başa çıkmanın bazı yaygın yolları:

İnternet Bağlantısını Kontrol Etme:

İnternet bağlantınızın düzgün çalıştığından emin olun. Diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlanabiliyorsanız, sorun büyük olasılıkla Twitter'a özgüdür.

Twitter'ın Resmi Durum Sayfasını Kontrol Etme:

Twitter'ın resmi durum sayfasını ziyaret ederek, platformun genel bir sorun yaşayıp yaşamadığını kontrol edin. Twitter'da geniş çaplı bir sorun varsa, burada duyurulur.

Tarayıcı veya Uygulama Güncellemelerini Yapma:

Eğer Twitter'ı tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız tarayıcı güncellemelerini kontrol edin. Mobil uygulamayı kullanıyorsanız, uygulamanın en son sürümde olduğundan emin olun.

DNS Ayarlarını Değiştirme:

DNS (Domain Name System) ayarlarınızı değiştirmek, bağlantı sorunlarını çözebilir. Bu ayarları değiştirmek için bilgisayarınızın veya cihazınızın ayarlarına gidin.

VPN veya Proxy Kullanma:

Eğer bölgesel bir kısıtlama yaşıyorsanız, bir VPN veya proxy kullanarak farklı bir coğrafi konumdan bağlanmayı deneyin.

Tarayıcı Çerezlerini Temizleme:

Tarayıcı çerezlerini temizleyerek, tarayıcı verilerinizi sıfırlayabilir ve olası sorunlara karşı çözüm bulabilirsiniz.

Farklı Bir Cihaz veya Tarayıcı Kullanma:

Eğer sorun tarayıcıya özgü ise, farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. Aynı şekilde, sorun cihaza özgü ise farklı bir cihazdan bağlanmayı deneyin.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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