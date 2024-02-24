Twitch kapandı mı? Twitch neden kapandı, sebebi ne? Twitch'e yasak mı geldi, neden girilmiyor?

Twitch kapandı mı? Sorusu, gündeme gelen son dakika haberleri ile araştırılıyor. Canlı yayın platformları arasında gösterilen Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildiği iddia edildi. Elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch platformunun birçok kullanıcı bulunuyor. Peki, Twitch kapandı mı? Twitch neden kapandı, sebebi ne? Twitch'e yasak mı geldi, neden girilmiyor?

TWİTCH KAPANDI MI?

Canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli getirildi. Buna göre 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla Twitch ülkemizde kapatılmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer alıyor.

Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildi. Konuyla alakalı BTK'nin internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor: "twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.