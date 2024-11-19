TV8 canlı izle! (KARADAĞ TÜRKİYE) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE

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TV8 YAYIN AKIŞI 19 KASIM
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
TV8 FREKANS
Türksat 4A Uydusu
- Frekans: 12356 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Symbol Rate: 7100 Ksym/s
- Fec: 2/3